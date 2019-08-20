الباز: لماذا لا يتعظ الفاسدون رغم سقوط رؤوس كبار في قبضة الأمن؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، فيه تأكيد على قوة الدولة، وأنه لن يتمكن شخص من التعدي على أملاك غيره أو أملاك الدولة.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الشعار الذي ترفعه الدولة في مصر حاليا والذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أنه لن يستطيع أي شخص أن يأخذ جنيه واحد ليس من حقه.

واستكمل أنه عندما نسمع أن مسؤولا كبيرًا تم القبض عليه في قضية رشوة، فيجب ألا نتعجب خاصة وأن الرئيس أعلن بوضوح هذا الشعار، مضيفا: "ولكن يبدو أن الفاسدين في مصر يتعاطون مصلا، ولا يريدون أن يقتنعوا بأن الدولة لن تتهاون مع الفساد، رغم كل الرؤوس التي تساقطت، والرؤوس التي ستتساقط لتورطهم في الفساد".