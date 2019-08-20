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توك شو

معلومات خطيرة عن تناول اللوبيا والفصوليا دون نقعها في الماء

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:55 م
جريدة الدستور
أسماء يوسف
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قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إنه يجب نقع الفول المنزلي أو الخارجي لمدة 12 ساعة، مشيرًا إلى أن مياه الفول تفرز مادة من حمض الفيتيك وهذه المادة تعتبر من أشد معوقات امتصاص عنصر الحديد في الجسم.

وأضاف "نزيه" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي": "الفول برا البيت مش بيتنقع ده مبيتغسلش،" مؤكدًا أن هذه الخطورة تنطبق على كافة البقوليات ذات القشور مع اختلاف نسبة النقع، مثل اللوبيا والفصوليا، لافتًا إلى أن اللوبيا البيضاء تحتاج لما يقرب من 6 ساعات نقعًا في المياه، والفصولياء البيضاء 3 ساعات والحمص ساعة والعدس أبوجبة ينقع لنصف ساعة ونصف ليتم التخلص بعدها من مياه النقع فورًا.
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