هيئة الحوار بالجزائر تثمن موقف الهيئة العليا لأعيان عشائر واد ميزاب

ثمنت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار بالجزائر موقف "مجلس الشيخ باعبد الرحمن الكرثي"، الهيئة العليا لأعيان عشائر واد ميزاب بولاية غرداية (وسط) الذي أبدى دعمه لمسار الحوار كإطار حضاري للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.



وقالت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إن "مجلس الشيخ باعبد الرحمن الكرثي يؤكد دعمه لمسار الحوار كإطار حضاري للخروج من الأزمة التي تمر بها بلادنا على درب تنفيذ التطلعات المشروعة للحراك الوطني الشعبي، والذي يعلق أهمية كبيرة على اتخاذ تدابير تهدئة لتهيئة الظروف الملائمة للانخراط الواسع للمجتمع المدني والأحزاب السياسية لنجاح الحوار".



يذكر أن الهيئة التي شكلها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح يوم 25 يوليو الماضي، تعمل منذ أيام على عقد لقاءات واجتماعات مع مختلف القوى المجتمعية والأحزاب السياسية لبحث الحلول الممكنة للخروج من الأزمة السياسية الحالية وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية.