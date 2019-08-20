بومبيو: الحوثيون بدعم من إيران يشنون هجمات صاروخية على السعودية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة أطلقت جهودا لحماية الملاحة في مضيق هرمز.



وأضاف بومبيو خلال كلمته أمام مجلس الأمن منذ قليل، أن الحوثيون بدعم من إيران يقومون بشن هجمات صاروخية على السعودية، مشيرا إلى أن إيران تقوم بشن حملات استفزازية منذ فرض العقوبات عليها.



وتابع: ملايين النازحين السوريين لم يعودوا لديارهم بسبب استمرار الحرب.

