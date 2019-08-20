سعد لمجرد في المغرب رغم قرار منعه مغادرة فرنسا بتهمة الاغتصاب

فاجأ الفنان المغربي سعد لمجرد، متابعيه خلال الأيام الماضية بتواجده في المغرب، وذلك رغم قرار منعه من مغادرة فرنسا بسبب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.



وكشف برنامج "الصباح سكاي"، والمذاع عبر فضائية "سكاي نيوز"، أن سعد لمجرد، حصل على إذن من المحكمة لمغادرة فرنسا في زيارة مؤقتة لأهله، كما فعل العام الماضي في رمضان، على أن يعود لاستكمال إجراءات المحكمة، التي من المقرر انعقادها في يناير المقبل.



تهمة الاغتصاب الأولى سقطت عن سعد لمجرد، ولكنه ما زال يواجه تهمة استخدام العنف فيها، وفي حال تمت إدانته سيحكم عليه بالسجن لمدة بين ٥-٧ سنوات، أما القضية الثانية لا تزال تحت الدراسة، وقد تحال أيضًا للمحكمة.