غدًا.. محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم ولواء الثورة"

تنظر محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، غدا الأربعاء محاكمة 271 متهما في قضية "حسم ولواء الثورة".



ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.