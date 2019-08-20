194 مليون جنيه حصيلة تمويل مشروعات التنمية في كفر الشيخ

استعرض محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ما تم إنجازه في الفترة من سبتمبر الماضي حتي الآن في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل 8391 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 194 مليون جنيه، بإجمالي فرص عمل 16 ألفًا و360 فرصة.



وأوضح محافظ كفر الشيخ أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة؛ للقضاء على الهجرة غير الشرعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تعد خطوة غير مسبوقة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإقامة مشروعات خاصة بالمرافق ومشروعات كثيفة العمالة في محافظة كفرالشيخ، حسب قوله.