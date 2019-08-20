جهود محلية وأممية لـ «هدنة إنسانية» في مرزق الليبية

قال عضو مجلس النواب الليبي أبوبكر بعيرة، إن ما يجري في مدينة مرزق جنوبي ليبيا، من قتال يعد شيئا مؤسفا وخسارة كبيرة للشعب الليبي، مضيفا أن هناك جهودًا محلية وأممية لحل الأزمة ووقف القتال عبر هدنة إنسانية برعاية ليبية أممية.



وأوضح بعيرة، في حديث لبرنامج، LIVE، على قناة NEWS 218 الليبية، الثلاثاء، أن ما يجري في المدينة هو محاولة لشد الجيش الوطني إلى الخلف والتشوش عليه في الخطوط الخلفية حتى يخفف الضغط على طرابلس، مؤكدًا قدرة الجيش على السيطرة على كل هذه الأمور.