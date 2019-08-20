مستشار وزير المالية يكشف تفاصيل فرض ضرائب على فيسبوك

قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، إن المعاملات الرقمية والإعلانات أصبحت تسيطر كافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن الإعلانات أصبحت على منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك ويوتيوب"، وبالتالي العالم الآن أصبح يتجه ويفكر نحو فرض الضرائب على هذه الإعلانات.



وأضاف "صديق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أنه من يقوم بعمل إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي الرقمية لا يدفع ضرائب ليس في مصر فقط، وإنما في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن كل دول العالم أصبحت تتجه نحو حصر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تأخذ كل دولة حصتها من ذلك، مشيرا إلى أن المنظمات العالمية تسعى للحوار والحل ومصر دخلت في ذلك الاتجاه، حسب قوله.



وأوضح أن هناك اتجاهًا بأن يتم تحصيل الضريبة من العالم كله، وليس في دولة معينة، منوهًا إلى أن المنصة قامت بفرض رسوم إضافية بقيمة الإعلان وأصحاب الحسابات على فيسبوك غير معنيين بذلك، ولم يتم فرض ضرائب عليهم.