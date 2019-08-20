"متعرفش المحال".. كيف نجحت ثورة مصر الخضراء؟ (فيديو)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، إضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.



ويأتي ذلك ضمن مشروع ثورة مصر الخضراء فمعركتنا مع الصحراء معركة مصير، وتشمل مشروع الزراعات المحمية الذي يضم 100 ألف فدان من البيوت الزراعية على أعلى المعايير العالمية في الأمن الغذائي تتضمن إنتاح زرعي صحي، بأسعار تناسب السوق المحلية، ووصلت المنتجات إلى أن تكون الاختيار الأول للمستهلكين حول العالم، إضافة إلى ضبط آليات السوق بالتنسيق مع التجار.



وقال الرئيس السيسي: "الهدف ليس اقتصادي فقط، لكن احنا بنعمل طاقة تشغيل احنا بنتكلم في 250 إلى 300 ألف فرصة عمل مباشرة".