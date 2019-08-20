الباز: قناة الجزيرة "المسيخ الدجال للعصر الحديث".. مهمتها بث الكراهية

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، هجوم قناة "الجزيرة" على الدولة المصرية، بعد هدم مسجد ونقل رفات أبو الإخلاص الزرقاني، الذي اعترض طريق المحمودية.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن قناة "الجزيرة" نشرت إنفوجراف بعنوان "مذبحة المساجد بالإسكندرية"، وزعمت بوجود حالة من الجدل بين المصريين بعد هدم المسجد، متابعا: "أين حالة الجدل؟، الدولة المصرية الآن تتمتع بالشفافية، والكل كان يعرف بأسباب هدم المسجد، ولم يعترض أحد".

وأكد "الباز"، أن الدولة لا تهدم ولكن تبني المساجد، لافتا إلى أن قناة الجزيرة تستحق لقب "المسيخ الدجال للعصر الحديث"، لأنها قناة تستخدم في بث الكراهية.