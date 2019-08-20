مانشستر يونايتد يدين الانتهاكات العنصرية ضد لاعبه بوجبا

أدان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الانتهاكات العنصرية، التي تعرض لها لاعبه الفرنسي بول بوجبا في أعقاب مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.



وحل يونايتد ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وأضاع بوجبا فرصة الهدف الثاني بعدما أهدر ركلة جزاء للشياطين الحمر.



وذكر النادي - في بيان اليوم الثلاثاء - "الجميع في مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من الانتهاكات العرقية التي تعرض لها بول بوجبا الليلة الماضية وندينها بشدة".



وأضاف: "الأشخاص الذين عبروا عن تلك الآراء لا يمثلون قيم نادينا العظيم، والغالبية العظمى من جماهيرنا تدين هذا على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا".



وتابع: "مانشستر يونايتد ليس لديه أي تسامح مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز، سنعمل على اتخاذ أقوى الإجراءات المتاحة لنا، كما ندعم مواقع التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات في هذه الحالات".