"الأوقاف": "الإخوان" أزالت 35 مسجدا في طريق الخطاطبة ولم نسمع بأي ضجة عليها

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قناة "الجزيرة" المغرضة بدأت الهجوم على مصر، بسبب هدم مسجد أبو الإخلاص الزرقاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن المسجد الذي تم إزالته في طريق المحمودية كان يعيق الحركة، والمحور الذي تشيده الدولة سيجعل الطريق آمن، وسيخفف من الزحام، وفيه صلاح للناس.

ولفت "طايع"، إلى أنه في طريق الخطاطبة بالمنوفية تم إزالة 35 مسجدا في عهد الإخوان، ولم نسمع لأحد يعترض، وقناة الجزيرة لم تتكلم عن هدم المساجد وقتها.

وأكد أن الدولة المصرية تبني ولا تهدم، موضحًا أن كل سنة يدخل 1000 مسجد الخدمة في مصربالجهود الذاتية، والقوات المسلحة تقوم في الفترة الحالية ببناء 14 مسجدا على أحدث الطرز المعمارية.