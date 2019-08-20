أولى مهام عمله.. ميتشو يطمئن على اللياقة البدنية للاعبي الزمالك

اطمأن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، خلال جلسة سريعة عقدها مع أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق على آخر البرامج التأهيلية والبدنية الخاصة بلاعبي الفريق.



وبدأ ميتشو، مهام عمله رسميًا، حيث تواجد بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، لقيادة التدريبات الجماعية المقامة حاليا، ومعه أيمن عبد العزيز المدرب وأحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد، وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها الصومالي، مساء السبت المقبل في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بسباعية نظيفة للزمالك على استاد برج العرب في الإسكندرية.

