زحام أمام القلعة لحضور حفلات اليوم الثالث لمهرجان الغناء (صور)

شهدت بوابات قلعة صلاح الدين الأيوبي بمنطقة السيدة عائشة زحامًا من الجماهير؛ لحضور حفلات اليوم الثالث من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثامنة والعشرين.



ويشهد المهرجان تقديم حفل لفريق مسار إجباري في الثامنة مساء اليوم، لمجموعة من أعماله الخاصة التي تتناول أحلام وطموحات جيل الشباب، وهي (طريق تاني، للحزن اصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوى، مفيش حاجة، كانت هتفرق) وغيرها.



ويختتم الفنان محمد محسن الحفل بمختارات من مؤلفات تراث الطرب العربي، التى اشتهر بأدائها إلى جانب عدد من أعماله الخاصة، منها (في قلبي مكان، حضنك حياة، حبايب زمان، بقالك مدة وأصيلة يا بنت).