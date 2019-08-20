نائب: تعرضت للخداع من قناة "مكملين".. ورفضت الهجوم على الدولة (فيديو)

قال النائب أشرف عمارة، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تعرض للخداع من قناة "مكملين" التي أكدت له أنها قناة "الحوار الرياضي"، ولكنه استشعر الخدعة من تركيز المذيع الإخواني في الحديث على مكافأة الاتحاد للاعبي منتخب الناشئين لكرة اليد، الفائزين بكأس العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن المذيع الإخواني كان يحرضه على الهجوم على الدولة، وكان يقلل من دور الدولة في دعم الرياضة، بالسخرية من مكافآت لاعبي كرة اليد للناشئين، ولكنه استشعر الخدعة ورفض الهجوم على الدولة وأكد دعمها للرياضة.

ولفت "عمارة"، إلى أنه فوجئ بعد المداخلة بأصدقاء يتصلون به، ويقولوا له إنه ظهر على قناة "مكملين"، ولذلك أجرى عدة اتصالات للتأكيد على أنه تعرض للخداع، وأنه لم يكن يعرف بأنها قناة مكملين.