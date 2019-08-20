محمد فودة يتولى رئاسة مجلس أمناء جريدة الشورى

تناول العدد الجديد من جريدة الشورى، عدة ملفات وقضايا مهمة، من أبرزها تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للفاسدين، وإنقاذ ثروات الشعب المصري تحت عنوان "الأمين.. مليارات المصريين في حماية الرئيس".



وتنوعت القضايا التى تناولها العدد، الذى كشف عن حقيقة الأزمة بين لاعب مصر الدولى محمد صلاح ومسئولى اتحاد الكرة السابق تحت عنوان "محمد صلاح يفضح قيادات اتحاد الكرة في حوار من نار.. وشوبير يهاجم الفرعون"، بالإضافة إلى تقرير عن مركز البيانات الذي أعلن عنه الرئيس بعنوان "أسرار مصر تحت الأرض.. "الشورى" تخترق مركز البيانات والمعلومات الذي أعلن عنه الرئيس".



وتضمن العدد مقالا للإعلامى محمد فودة بعنوان "خالد الطوخي.. ملحمة تحدي الصعاب والإصرار على النجاح"، فى مستهل عمله كرئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب للجريدة.



وتتقدم أسرة تحرير جريدة "الدستور" بالتهنئة للإعلامي محمد فودة بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لجريدة الشورى، متمنين له دوام التوفيق.