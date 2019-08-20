الأمن يضبط 6 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وذلك بالاشتراك مع كافة أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.



وأسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية عن فحص 93 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم، وتحررت المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، وجاري استكمال الحملات في المحافظات.