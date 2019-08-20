رئيس بعثة اليد: السيسي تحدث مع اللاعبين كأب.. وطلب منهم التفوق دراسيا

قال عبده عبد الوهاب، رئيس بعثة كرة اليد، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخب الناشئين الفائز بكأس العالم لكرة اليد للناشئين أسعد كل الللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس تكلم مع اللاعبين كأب، وتحدث معهم عن الاهتمام بدراستهم وطلب منهم التفوق دراسيا وقال لهم: "الرياضة بجانب العلم".

وتابع: "الرئيس قال للاعبين خلال تكريمهم دي البداية، ومش النهاية، ومنحهم وسام الرياضة من الدرجة الأولى، وهو أعلى وسام رياضي في الجمهورية".