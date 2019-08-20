براتب 2500 جنيه.. فرصة عمل جديدة بإحدى شركات المشروعات السياحية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير 500 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات المشروعات السياحية، وبراتب 2300 جنيه، وذلك للشباب من 18 وحتى 35 سنة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 ويتر، على ألا يقل مؤهل المتقدم للوظيفة عن متوسط.



وتحتاج الشركة أيضا، 150 عضو فريق عمل، و100 طباخ، و200 مندوب توصيل، لديه رخصة قيادة موتوسيكل.



وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن إعدادية.



وتتميز الوظائف المتاحة في الشركة بتوفير سكن، ووجبة أثناء العمل، وتأمين طبي خاص، وتأمين اجتماعي، وتأمين على الحياة، وصرف أرباح سنوية.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01095366673، والتواصل مع المدير المسئول وائل المحلاوي، أو التوجه لمقر الشركة في 26 شارع جول جمال، متفرع من شارع جامعة الدول العربية، المهندسين.