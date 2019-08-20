بعد احيائه حفلات لبنان.. مجد القاسم يستعد لمهرجان القلعة في مصر

28، والمقام تحت رعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء الموافق 27 من أغسطس الجاري علي مسرح المحكي٣.



وأعد "القاسم " برنامجا غنائيا مميزا للحفل، من أجمل أغنياته القديمة والحديثة، ومواويله التي أشتهر بها مثل غمض عينيك وقسوة قلبك وموال ويا من هواه وغيرها من الأغنيات.



وأحيا منذ أيام "مجد القاسم" حفل ثالث أيام عيد الأضحى في القاهرة، وبعدها إتجه مباشرة إلى لبنان؛ لإحياء ثلاث حفلات.



وبعد انتهاء الحفلات يعود "مجد" مرة أخرى؛ لتسجيل باقي أغنيات ألبومه الجديد "باقة ورد"، الذي تعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين منهم صلاح عطية ومحمود شوقي وخالد عبدالفتاح وأحمد بدر وسيرجيو وسيد راضي وباسم منير وريمون فايق وحازم جربوع، وتم تسجيل بعض الأغنيات منها "باقة ورد" و"خال يا خال"، و"قدرنا اللي يقدرنا"، ومن المقرر طرح الألبوم بداية الشتاء المقبل.

استكمالا لجولة حفلاته والمهرجانات الصيفية يستعد النجم السوري مجد القاسم لإحياء حفلته، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء، في دورته الـ