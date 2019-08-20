محافظة الإسكندرية تطلق مبادرة لتدوير المخلفات في أكتوبر

أعلنت محافظة الإسكندرية عن تنظيم فعاليات مبادرة "معا" لإعادة تدوير المخلفات، وذلك على مدار يومين في الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر 2019.



وأشار بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن المحافظة، أن هناك عددا من الفاعليات سوف تقام على هامش المبادرة، حيث سيتم تنظيم ندوات وورش عمل، ومعرض (الأعمال اليدوية المصنعة من المخلفات)، على أن تشمل الأعمال اليدوية المنتجات المصنعة من الزجاجات الفارغة، والمواد البلاستيكية، والملابس القديمة، والورق والصناديق الكرتون وما شابه ذلك.



يأتى ذلك في إطار تفعيل توجيهات محافظ الإسكندرية بضرورة نشر الفكر المجتمعي؛ للحفاظ على جمال الإسكندرية، ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين.



يذكر أن هناك عددا من المبادرات الشبابية لتنظيف الشواطئ من البلاستيك وإعادة تدويره.