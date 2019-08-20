مران خططي وبدني في الأهلي استعدادًا لمواجهة اطلع بره

ركز محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، على تدريبات الكرة والجمل الفنية والتكتيكية، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب التتش.



وانطلق مران الفريق اليوم بمحاضرة نظيره من قبل محمد يوسف، مع اللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة بدنية.



وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلي مجموعتين، وركز على الجانب الخططي بعد اكتمال صفوف الفريق بمشاركة المجموعة التي أدت تدريبات استشفائية أمس.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق "اطلع بره"، بطل جنوب السودان التي تقام يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.

