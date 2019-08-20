مستشار وزيرة الاستثمار يزور مشروع المدرسة الذكية بالأقصر

زار مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون الأوروبي السفير رضا بيبرس، ومدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر الشناوي عايد، مشروع المدرسة الذكية بمدارس التعليم المجتمعي بالأقصر وبرنامج الغذاء العالمي، يرافقه الممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي مصر مانجستاب هايلي.



وحضر بيبرس والوفد المرافق له تنفيذ عدد من الأنشطة المدرسية المختلفة داخل المدرسة؛ من بينها تقديم درس علوم باستخدام التكنولوجيا المتوفرة من تابلت، وجهاز عرض والشبكة الداخلية في شرح الدرس، والدخول على بنك المعرفة المصري، واستخدام المصادر المتاحة عليه في تنمية مهارات الطلاب خاصة في مادتي العلوم والرياضيات.



كما استمع مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى شرح عن المشروع الذي تضمن تجديد المدرسة وتدريب المعلمين على كيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية وعرض المحتوى التعليمي، وتطبيق منظومة إدارة الفصل الرقمية، وتحويل المدرسة إلى مركز خدمي لإفادة المجتمع المحلي.



والتقى ببعض السيدات المعيلات التي تم تدريبهن على إدارة بعض من المشاريع الصغيرة المختلفة، ومساهمة بعض من الجمعيات الأهلية عن طريق منح قروض صغيرة في إطار تمويل المشاريع الذي يقدمها البرنامج.