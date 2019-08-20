السودان تتعهد بإنهاء أزمة الخبز في الخرطوم

تعهدت السلطات السودانية بإنهاء أزمة الخبز، التي تفاقمت في العاصمة الخرطوم؛ بسبب ندرة المعروض؛ مما تسبب في اصطفاف المواطنين لطوابير طويلة أمام المخابز؛ للحصول على الخبز.



وعزم الدكتور تاج الدين عثمان سعيد المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة في ولاية الخرطوم، رئيس لجنة مراقبة دقيق الخبز المدعوم بالولاية، شح الخبز، خلال الأيام الأخيرة، إلى عطلة العيد، وعدم التزام بعض المطاحن بتوفير حصص إضافية لتغطية احتياجات المواطنين خلال العطلة.



وقال عثمان، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن عمليات الطحن في مطاحن الدقيق، انتظمت لتوفير حصة "ولاية الخرطوم" من دقيق الخبز المدعوم، والبالغة 43 ألف جوال يوميًا.



وأوضح أن بعض المطاحن لم تلتزم بتوفير الحصة الإضافية، فضلا عن توقف بعض المخابز عن العمل، متوعدًا بمساءلة كل من تسبب في شح السلعة الاستراتيجية المهمة.