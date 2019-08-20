غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق ببني سويف

أعلنت شركة كهرباء بني سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محول محطة مياه الشرب بأبوسليم مركز بني سويف، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا "غدا الأربعاء"، نظرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمحول الكهرباء الذي يغذي محطة المياه.



وأوضحت الشركة - في بيان - أنه سيتم أيضا فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحمرايا، وقريتي بني سليمان وسنور مركز بني سويف شرق النيل غدا الأربعاء، بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهر، وذلك نظرا لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمغذي الكهرباء الذي يخدم تلك المناطق.



وتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار عن ساعات فصل التيار؛ بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"الفصل المؤقت للخدمة"ن باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.