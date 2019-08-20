هازارد يقترب من العودة لتدريبات ريال مدريد

يبدو أن إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، سيعود لتدريبات الميرنجي، في وقت أسرع مما كان متوقعًا، حيث يتعافى سريعًا من إصابة الفخذ، وبالتالي لن يغيب من 3 إلى 4 أسابيع كما تم التكهن بذلك سلفا.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الجهاز الطبي لريال مدريد راجع تشخيص إصابة اللاعب، ويأمل أن يكون جاهزًا أمام فياريال في الجولة الثالثة، أول سبتمبر المقبل.



وتعرض هازارد للإصابة في التدريبات، التي سبقت مباراة سيلتا فيجو، في الجولة الأولى لليجا، وكان من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا.



وفي حالة عدم تعرض هازارد لأي نوع من الانتكاس، سيكون أحد أفراد رحلة الريال لملعب "لا سيراميكا".



وإذا تأخر هازارد في التعافي، سيكون جاهزًا، بدءًا من مباريات بلاده بلجيكا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم 2020.