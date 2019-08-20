مؤسسة البترول الكورية: نستهدف زيادة استثماراتنا في مصر

بحث وزير البترول والثروة المعدنية، مع سونجو يون رئيس مؤسسة البترول الكورية المالكة لشركة دانابتروليوم، أنشطة الشركة في المناطق التي تعمل بها في مصر في خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية وكذلك أنشطتها في منطقة بحر الشمال.



وأكد الملا، وفق بيان لوزارة البترول، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات المتميزة بين مصر وكوريا الجنوبية التي تدعم نطاق أعمالها داخل مصر.



من جانبه، أشار رئيس مؤسسة البترول الكورية أن حجم إنتاجها من الزيت الخام بلغ حاليًا 12 ألف برميل يوميًا، وأن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة في ظل الاحتمالات الجيدة وحوافز الاستثمار والمناخ الجاذب للاستثمارات في مصر، ونمو العلاقات الثنائية بين البلدين وفى ضوء النتائج الايجابية التي شهدها قطاع البترول في مختلف أنشطته خلال السنوات الأخيرة.



وأشار سونجو يون أن خطة العمل تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام من تراكيب جيولوجية جديدة لم يتم اختبارها من قبل، بما يسهم في فتح آفاق جديدة وزيادة مستويات الإنتاج، مؤكدًا على الرغبة في الدخول في المزايدات الجديدة التي سيطرحها قطاع البترول في الفترة القادمة.