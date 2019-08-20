كيف "لوّث" الفساد القطري الأمم المتحدة؟

كشفت مجلة أمريكية عن فضيحة جديدة تورطت فيها هيئة تابعة للأمم المتحدة، في قضية سلطت الأضواء مجدداً على الفساد المالي القطري في مؤسسات دولية يفترض أنها ذات مصداقية عالية.

وانتقدت مجلة «أمريكان ثينكر» الإلكترونية في تقرير لها، نقلته قناة «مداد نيوز» السعودية، توقيع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية مع مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر، رغم أن رئيس المركز متهم بالفساد، بل وبدعم الإرهاب.

ووقّع مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد في قطر هذا العام، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من أجل مكافحة الفساد في الألعاب الرياضية.

واستغربت المجلة الأمريكية في تقريرها توقيع اتفاقية من هذا النوع، مع مركز قطري يترأسه علي بن فطيس المري المتهم أصلاً بقضايا فساد وإهدار للمال العام، فضلاً عن دعم القاعدة.



