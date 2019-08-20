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رياضة

الأهلي يفحص السير الذاتية للمدربين المرشحين للفريق

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:31 م
الدكتور طه إسماعيل
الدكتور طه إسماعيل
أ ش أ
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واصلت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء؛ لبحث اختيار المدير الفني الجديد للأهلي الذي سيتولى مقاليد الأمور خلال الفترة المقبلة.

وقامت اللجنة باستعراض السيرة الذاتية لأكثر من 30 مديرًا فنيًا أجنبيًا من مدارس كروية مختلفة على مستوى العالم.

وبدأت اللجنة في اختيار الخمسة الأفضل وفقا للمعايير التي وضعتها بما يتماشى مع أهداف الأهلي وطموحات جماهيره المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن تقوم لجنة التخطيط للكرة، التي لا تزال في حالة انعقاد مستمر، بمناقشة بعض السير الذاتية الأخرى في اجتماعاتها المقبلة؛ حتى تتمكن من توفير بدائل متميزة قبل الاجتماع المقرر انعقاده مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي؛ لعرض ملف من وقع عليهم الاختيار من المديرين الفنيين المرشحين قبل بدء التفاوض معهم.
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