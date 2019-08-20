تجديد حبس المتهمة في أحداث التجمهر بالمترو 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المتهمة عبير الصفتي لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة على خلفية أحداث التجمهر والعنف التي شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مؤخرًا.



وأسندت النيابة إلى المتهمة، ارتكابها لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

