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عالم

السعودية تحذر من تداول عملات افتراضية مزيفة باسم المملكة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:29 م
وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
أ ش أ
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حذرت وزارة المالية السعودية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة.

ولفتت وزارة المالية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة) للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال) أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات.

وأوضحت الوزارة أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة".

وقالت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء، إن هذه العملات لا تُعدُّ عملات أو أصولًا معتمدة داخل المملكة؛ لكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.
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