الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

قائد القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي يلتقي رئيس المجموعة لتقديم خليفته

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:22 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قدم الفريق حنانه ولد سيدي القائد السابق للقوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي وزير الدفاع الموريتاني الجديد، اليوم الثلاثاء، خليفته في قيادة القوة العميد أومارو ناماتا غازاما من النيجر، إلى روش مارك كابوري رئيس بوركينافاسو الرئيس الحالي لمجموعة الخمس للساحل.

وذكرت صحيفة "الصحراء" الموريتانية على موقعها الإلكتروني أن الفريق حنانه قدم - خلال اللقاء - حصيلة عمله في قيادة القوة العسكرية المشتركة بين دول الساحل الخمس.

وقال وزير الدفاع الموريتاني الجديد - وفقا للصحيفة - "في نهاية مهمتي على مستوى القوة المشتركة للساحل أتيت لتوديع رئيس بوركينافاسو ولأقدم له خليفتي القائد الجديد للقوة العميد أومارو ناماتا جازاما".

وأضاف أنه تم إنشاء سلسلة قصيرة من القيادة في القوة المشتركة ووضع نظام قوي لها، إضافة إلى وجود القوات في المناطق الحساسة وتعزيز الروابط بين القوة والسكان ووجود نظام استخبارات فعال.

وتابع: "لقد تم التخطيط الفصلي بالفعل وسيصدر القائد القادم تعليماته باستمرار أعمال التخطيط حتى يتم تنفيذ عمليات هذا الربع من العام كما هو مخطط لها".
من جانبه، هنأ الرئيس البوركينابي الفريق حنانه على توليه منصب وزير الدفاع، كما تناول الجانبان خلال اللقاء المشاكل التي لا تزال تعاني منها القوة المشتركة والتي يجب إيجاد حلول عاجلة لها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة الا ربع

"كلوب" يعلن موعد رحيله عن "الريدز"

منذ أقل من ساعتين

لاسارتي: لا أعرف سبب رحيلي عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أيمن نور سارقًا.. «الوطنية للإعلام» تبدأ مقاضاة قنوات الإخوان

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. القائمة النهائية للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

ads

الصور

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

الأكثر قراءة

السعودية تعلن رسميًا بدء العمل بنظام السفر والوثائق الجديد

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

كيف اكتشفت قوات الأمن بالصدفة زواج أم كلثوم.. وماذا فعل عبد الناصر؟

أيمن نور سارقًا.. «الوطنية للإعلام» تبدأ مقاضاة قنوات الإخوان

أيام زمان

"البرنس".. أحب شادية فتزوج أختها.. وبكى تحت أقدام ناهد شريف

قصة نجاة عزيزة أمير من الموت غرقًا في النيل

حكاية أول سرقة لـ"الشحرورة"

"عتاب".. قدمها العندليب للجمهور بعد طردها من السعودية

الصحة

حمض الفوليك للآباء أيضًا قبل الحمل

انتشار بكتيريا خارقة في أوروبا

تحذير مهم من خطر الكاتشاب على الصحة

كيف تتجنب التعرض للسكتة الدماغية؟

الرئيس نيوز

ترحيل أحمد سليم لبدء التحقيقات معه في "قضية الرشوة"

مصر تستعد لتوقيع أول عقد لتصدير السلاح إلى الإمارات

"رياضة النواب": تكريم الرئيس لأبطال اليد رسالة بأن مصر لا تنسى أبناءها المخلصين

قريبا.. أول كتاب عن القارئ عنتر مسلم الذي منعه الأزهر

منوعات

فوائد عديدة لتناول اللوز.. تعرف عليها؟

طاهي يصنع البيتزا في 27 ثانية

دعوة لحظر السكر فى المدارس

معمرة 111 عامًا عاصرت الحروب العالمية

كشكول

غلق باب تسجيل رغبات القبول بالجامعات المصرية للشهادات العربية

جامعة سوهاج تستقبل طلبات التسكين بالمدن للطلاب الجدد إلكترونياً

وكيل" الأزهر" يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية لمعاهد فلسطين بنسبة 96.8%

مدينة زويل تطلق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بحضور "يعقوب".. غداً

إسلام سياسي

حفلة "رابعة" تثير حفيظة شباب الإخوان ويسألون قادة الإرهابية "من أين لكم هذا؟"

الغضب يسود شباب الإخوان بعد تصريحات نائب المرشد

وزارة الداخلية: مقتل 11 إرهابيا داخل مزرعة بالعريش

انشقاقات جديدة بين شباب الإخوان داخل السجون - خاص


زيت وسكر

روشتتك  لخسارة الوزن!

“المجتمعات العمرانية” تتابع سير العمل بمشروعات مدينة أكتوبر

سقوط عصابة لبيع الأسمدة المدعمة بالبحيرة

“صحة الجيزة” تناقش الإعداد لمبادرة صحة المرأة

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: مزارع الكرامة فى صحراء مصر
لواء. محسن الفحام
محاربة الفوضى والإهمال.. مسئولية مجتمعية
مؤمن المحمدي
الكرة تقاوم السلطات
لواء.حمدى البطران
أساس فكرة المواطنة المصرية
المزيد

الثقافة

"ثقافة الإسكندرية" تعقد عددا من الندوات والمحاضرات في مختلف المجالات

"التُرابِيُّون" ديوان جديد لـ"حسين القباحي"

الأربعاء.. حجاج أدول يناقش إبداعاته بالنيل الثقافية

مناقشة ديوان "سيعود من بلد بعيد" بنقابة الصحفيين

صفحتنا ع الفيس بوك