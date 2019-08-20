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اقتصاد

تعرف على أهم مجالات استخدام التوقیع الإلكترونى

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:22 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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ترصد "الدستور" في هذه السطور، أهم المجالات التي يستخدم فيها التوقيع الإلكتروني، والتي من المقرر تعميمها بحسب خطة الدولة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تنفيذ مشروع التحول الرقمي، وهي كالتالي:

1- توقیع الرسائل الخاصة بتطبیقات المعاملات المالیة الحكومیة المختلفة وغیرھا توقیعا حكومیا ذات حجیة قانونیة.
2- تشفیر الرسائل الالكترونیة إلى شخص بعینة أو مجموعة من الأشخاص والتحقق من شخصیة الراسل بالإضافة إلى التحقق من توقیعه.
3- إجراء التحویلات النقدیة والتوقیع على الشیكات وتعاملات الأفراد مع عملیات البیع والشراء عبر شبكة الانترنت الدولیة.
4- المدفوعات والمتحصلات الإلكترونیة، شاملا ذلك المرتبات والأجور والمعاشات ودافعي الضرائب والجمارك.
5- منح شھادات التوثیق للمواقع التي تقوم بخدمة المواطنین مثل مواقع البنوك – الجامعات والمعاھد ومواقع التوثیق العقاري ومواقع البیع والشراء عن طريق اون لاين، حيث ستكون ھذه المواقع موثقة بشھادات تصدیق الالكتروني لتعطى الثقة للإفراد للتعامل مع ھذه المواقع.

6- تفعیل تطبیقات الحكومة الإلكترونیة عبر شبكة الانترنت الدولیة وتشمل:
- تحریر الإقرارات الضریبیة من خلال التأكد من شخصیة صاحب الإقرار.
- تجدید رخص القیادة من خلال التأكد من شخصیة صاحب الرخصة.
- الحصول على مستندات أو بیانات شخصیة مثل شھادة المیلاد أو الشھادات الدراسیة.
- دفع الفواتیر الشھریة تلیفونات- كھرباء- غاز.
- حجز تذاكر السفر طائرات- قطارات- أتوبیسات.
- تحقیق نظام البنك الشخصي Banking Home من خلال التأكد من الشخص الذي یود الدخول إلى حسابه الشخصي، ویكون ھو في الواقع صاحب الحساب.
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