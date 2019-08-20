تعرف على أهم مجالات استخدام التوقیع الإلكترونى
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:22 م
طارق عتمانطباعة
ترصد "الدستور" في هذه السطور، أهم المجالات التي يستخدم فيها التوقيع الإلكتروني، والتي من المقرر تعميمها بحسب خطة الدولة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تنفيذ مشروع التحول الرقمي، وهي كالتالي:
1- توقیع الرسائل الخاصة بتطبیقات المعاملات المالیة الحكومیة المختلفة وغیرھا توقیعا حكومیا ذات حجیة قانونیة.
2- تشفیر الرسائل الالكترونیة إلى شخص بعینة أو مجموعة من الأشخاص والتحقق من شخصیة الراسل بالإضافة إلى التحقق من توقیعه.
3- إجراء التحویلات النقدیة والتوقیع على الشیكات وتعاملات الأفراد مع عملیات البیع والشراء عبر شبكة الانترنت الدولیة.
4- المدفوعات والمتحصلات الإلكترونیة، شاملا ذلك المرتبات والأجور والمعاشات ودافعي الضرائب والجمارك.
5- منح شھادات التوثیق للمواقع التي تقوم بخدمة المواطنین مثل مواقع البنوك – الجامعات والمعاھد ومواقع التوثیق العقاري ومواقع البیع والشراء عن طريق اون لاين، حيث ستكون ھذه المواقع موثقة بشھادات تصدیق الالكتروني لتعطى الثقة للإفراد للتعامل مع ھذه المواقع.
6- تفعیل تطبیقات الحكومة الإلكترونیة عبر شبكة الانترنت الدولیة وتشمل:
- تحریر الإقرارات الضریبیة من خلال التأكد من شخصیة صاحب الإقرار.
- تجدید رخص القیادة من خلال التأكد من شخصیة صاحب الرخصة.
- الحصول على مستندات أو بیانات شخصیة مثل شھادة المیلاد أو الشھادات الدراسیة.
- دفع الفواتیر الشھریة تلیفونات- كھرباء- غاز.
- حجز تذاكر السفر طائرات- قطارات- أتوبیسات.
- تحقیق نظام البنك الشخصي Banking Home من خلال التأكد من الشخص الذي یود الدخول إلى حسابه الشخصي، ویكون ھو في الواقع صاحب الحساب.
1- توقیع الرسائل الخاصة بتطبیقات المعاملات المالیة الحكومیة المختلفة وغیرھا توقیعا حكومیا ذات حجیة قانونیة.
2- تشفیر الرسائل الالكترونیة إلى شخص بعینة أو مجموعة من الأشخاص والتحقق من شخصیة الراسل بالإضافة إلى التحقق من توقیعه.
3- إجراء التحویلات النقدیة والتوقیع على الشیكات وتعاملات الأفراد مع عملیات البیع والشراء عبر شبكة الانترنت الدولیة.
4- المدفوعات والمتحصلات الإلكترونیة، شاملا ذلك المرتبات والأجور والمعاشات ودافعي الضرائب والجمارك.
5- منح شھادات التوثیق للمواقع التي تقوم بخدمة المواطنین مثل مواقع البنوك – الجامعات والمعاھد ومواقع التوثیق العقاري ومواقع البیع والشراء عن طريق اون لاين، حيث ستكون ھذه المواقع موثقة بشھادات تصدیق الالكتروني لتعطى الثقة للإفراد للتعامل مع ھذه المواقع.
6- تفعیل تطبیقات الحكومة الإلكترونیة عبر شبكة الانترنت الدولیة وتشمل:
- تحریر الإقرارات الضریبیة من خلال التأكد من شخصیة صاحب الإقرار.
- تجدید رخص القیادة من خلال التأكد من شخصیة صاحب الرخصة.
- الحصول على مستندات أو بیانات شخصیة مثل شھادة المیلاد أو الشھادات الدراسیة.
- دفع الفواتیر الشھریة تلیفونات- كھرباء- غاز.
- حجز تذاكر السفر طائرات- قطارات- أتوبیسات.
- تحقیق نظام البنك الشخصي Banking Home من خلال التأكد من الشخص الذي یود الدخول إلى حسابه الشخصي، ویكون ھو في الواقع صاحب الحساب.