بعد ضبط 17 كيلو مخدر"أيس" في القاهرة.. تعرف على "الكيف القاتل"

جهود مكثفة تبذلها وزارة الداخلية؛ لضبط كافة أنواع المخدرة التي يتم جلب معظمها من خارج مصر، والتي تستهدف تدمير شباب المحروسة، كنوع من أنواع الحروب التي تمارس على الدولة المصرية.



وتضع وزارة الداخلية على عاتقها حماية الشباب المصري من خطر المواد المدرة، التي تسبب أضرارا جسمانية ونفسية واجتماعية لمتعاطيها وعلى من حوله من أسرته وأقاربه فهي دمار شامل للجميع.



من بين تلك الضبطيات نجد أسماء لمواد مخدرة لا نعرف عنها شيئا ولا حتى تأثيرها السيء الواقع على من يدمنها، ومنها مخدر "آيس" أحد أخطر أنواع المخدرة.



وكانت أخر تلك الضبطيات الخاصة بهذا النوع من المخدر، بعد أن تمكنت القوة من ضبط قائد السيارة وبصحبته أحد الأشخاص، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 17 كيلو جراما- 2 هاتف محمول- مبلغ مالي).



بمواجهة المتهم أمام المقدم محمد جهاد سلطان رئيس مباحث النزهة، بإشراف اللواء محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة؛ بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وأقر بعدم علم قائد السيارة بحيازة المواد المخدرة.



ويعرف مخدر الأيس بعدة أسماء منها الشابو، والكريستال، ويعد المخدر الأغلى سعرًا في قائمة المواد المخدرة المتدولة في مصر، حتى أن الجرام الواحد منه قد يتخطى سعره 3 آلاف جنيه، لذا يسميه البعض، «كيف أولاد الذوات».



يستخدم مخدر الأيس في الأصل كمنشط جنسي، لكنه تأثيره قد يكون مدمرًا، نظرا لكونه عبارة عن خليط من المواد الكيميائية التي تساهم بشكل كبير في تدمير الخلايا الدماغية، لذا تسميه بعض المصحات العلاجية بالمخدر القاتل؛ نظرا لسرعة تفاعله مع الجهاز العصبي، والعمل على إتلافه.



مخدر الشابو هو عبارة عن مادة بلورية تشبه قطع الجليد أو الزجاج الكريستالي، وهو مخدر طبيعي، يتم تصنيعه من مادة الميثا امفيتامين، وهي منشطات سريعة التأثير وسريعة الإدمان، فيمكن لمتعاطيها أن يدخل في بحور إدمانه بجرد تعاطيها لمرة أو مرتين على الأكثر.



يستخدم مخدر الأيس عبر الاستنشاق، أو يتم خلطه بالماء وحقنه بالوريد، ويمكن تدخينه عن طريق حبسه في أحد الأنية المحكمة واستشاق دخانه.



ويعاني مدمن الأيس من العصبية الدائمة، وحالة من الهيستريا سلوكية وعدوانية شديدة، قد تدفعه لقتل أحد المقربين منه، أو ممارسة أنشطة عدوانية.



يعد مخدر الأيس مادة منشطة تركز على الجهاز العصبي، ويستخدم في بعض الأوقات كمنشط جنسي.



لكن مشكلته الكبرى أنه سريع الإدمان، كما يُعَرِّض صاحبه لأزمات قلبية، وعدم السيطرة على مستوى ضغط الدم، ومن أضراره أيضا التحول المفاجئ من الهدوء والغضب والعكس في دقائق.