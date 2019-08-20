"أودي" تستعين بالواقع الافتراضي في تجميع سيارة

استعانت شركة أودي بتقنية الواقع الافتراضي في اختبارات تجميع السيارة الجديدة «Audi e-tron GT»؛ حيث يختبر الموظفون من أقسام مختلقة كل عمليات التجميع افتراضيًا باستخدام نظارات الواقع الافتراضي ووحدات التحكم فيه.



وطورت أودي في مقرها برنامج واقع افتراضي لأجل هذه العملية خصيصًا، حيث تقوم هذه العملية على إجراءات المسح الشامل، التي تنتج خريطة داخلية ثلاثية الأبعاد للمساحة الافتراضية، وهذه هي المرة الأولى، التي تستخدم فيها هذه التقنية لاختبار عمليات تجميع السيارة.



وللمرة الأولى، تجري «أودي» اختبارات سير العمل في خط التجميع والعمليات اللوجستية المرتبطة به باستخدام الواقع الافتراضي في ورش عملية إعداد الإنتاج.



ويستعان بعملية إعداد الإنتاج في المنظومات الإنتاجية للتحقق من كفاءة العمليات.