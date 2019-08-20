مكرم محمد أحمد يكشف تفاصيل جديدة عن أمين "الأعلى للإعلام" المتهم بالرشوة



علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على القبض على أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام صباح اليوم، من مكتبه بتهمة الرشوة، قائلًا إنه قبل شهرين كان لديه ما يشير الشكوك حول تصرفاته.



وأشار مكرم خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه ألقي القبض عليه الساعة التاسعة صباحًا، والقضية الآن في النيابة.



وكانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في قضية رشوة، داخل مكتبه بالمجلس الأعلى صباح اليوم.

