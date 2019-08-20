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اقتصاد

قصة إنشاء سلطة التصديق على البصمة الإلكترونية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان
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تسعى مصر إلى التحول الرقمي بشكل غير مسبوق، وتقديم جميع الخدمات الحكومية إلكترونيا بحلول منتصف عام 2020، حيث تم إتاحة أول حزمة من هذه الخدمات، والتي بلغت 18 خدمة في أول محافظة رقمية في مصر "بورسعيد".

وفي هذه السطور نرصد قصة إنشاء أول سلطة للتصديق على التوقيع الإلكتروني، والتي ستؤدي إلى تحويل التوقيعات والإمضاءات التقلدية للأفراد والشركات والجهات الحكومية إلى بصمة إلكترونية، وسيكون لكل مواطن "باركود" عليه توقيعه الإلكتروني المشفر، والذي سينهي عصر التزوير والفساد في مصر.

وتستهدف وزارتي الاتصالات والمالية من تقديم هذه الخدمات للقطاعين الخاص والحكومي، أفراد وشركات وجهات حكومية خلال الفترة المقبلة، والتي ستؤدي إلى الإسراع في إجراءات التقاضي ومنع التزوير والتدليس والاعتماد على المعاملات الإلكترونية الرقمية في جميع المعاملات المالية، وسيستفيد بها جهات عديدة منها البنوك والبورصة والمصلحة الاقتصادية.

بداية تم إطلاق سلطة للتصدیق الإلكتروني بعد صدر القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظیم التوقیع الإلكتروني وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات "ايتيدا" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصبح الجهة المسئولة عن تنظیم التوقیع الإلكتروني في مصر، كذلك إنشاء مركز للتصديق الإلكتروني داخل وزارة المالية لتكون مسئولة عن التوقيع الإلكتروني الحكومي.

وتعد ھذه المنظومة الإبداعیة الإلكترونية والتي ستحقق الترابط الواحد لكیانات الحكومة المصریة عبر الشبكات الخاصة بالحكومیة، وأيضا شبكة الانترنت الدولیة، القدرة على إدارة الأزمات الاقتصادیة لحظیا وتوفیر منظومة نقل استراتیجي إلكتروني شدیدة السریة وقت السلم، وفى أوقات الأزمات ھي الأولى من نوعھا في المنطقة العربیة.

وأصدرت اللائحة التنفیذیة لھذا القانون بقرار وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٥، والقرار رقم ١٧٤٢ لسنة ٢٠٠٤ باعتماد مخرجات الحاسب الآلى باستخدام الآلیات الخاصة بالتوقیع الالكترونى والقواعد المنظمة لاستخدامه مخرجات رسمیة معتمدة قانونیا حسب قانون التوقیع الإلكترونى، ویعتد تداولھا بصفة رسمیة، والقرار رقم٥٣١ لسنة ٢٠١٠ بشأن تبادل وتلقى جمیع البیانات والملفات الإلكترونیة الخاصة بعملیات الدفع والتحصیل الإلكترونى الحكومى فى الوحدات المحاسبیة من خلال الربط المباشر بمركز الدفع والتحصیل الإلكترونى بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالیة.

وطورت وزارة الاتصالات البنیة الأساسیة لإدارة مفاتيـح الشفرة الحكومیة، على أساس شفــرة المفتاح العام عالیة السریة بھدف تناقل المعلومات إلكترونیا بین الجھات الحكومة، مع تحقیق الثقة في تكامــل المعلومات وسریتھا والتأكد من مصدرھا.

ويتوقع أن یصل عدد المستفیدین من خدمة التصدیق الالكتروني نحو 10 ملیون فرد، وتم أعداد خطة تنفیذیة متكاملة لنشر التوعیة بأھمیة البنیة التحیة لسلطة التصدیق الإلكترونى والتثقیف والتدریب علیھا لكافة الوزارات الحكومیة على مراحل زمنیة متتابعة.

وتقوم وزارة الاتصالات بتطویر الأنظمة والسیاسات والاستراتیجیات اللازمة طبقا للتطویر العالمي والتطبیق الفعلي لمشروع سلطة التصدیق الإلكترونى الحكومیة لیصل إلى مرحلة التكامل، وتماسك البناء لتحقیق أقصى استفادة من ھذا المشروع القومى المھم. 

مواصفات مشروع التوقیع الإلكترونى

1- ھذا التوقیع غیر قابل للتزوي ویرجع ذلك لاستخدام أنظمة التشفیر الھجین التى تعتمد على تكنولوجیا ھندسة الشفرة وتكنولوجیا المظاریف الرقمیة، والتى صممت لاستخدام مجموعة من خوارزمیات التشفیرالقیاسیة عالیة السریة في وقت واحد.

2- یحتوي التوقیع الإلكترونى الناتج على البصمة الزمنیة الرقمیة المؤھلة، والتى تحدد التوقیت الذى تم فیه التوقیع على الوثیقة بالإضافة الى قیام خوارزم التوقیع الإلكترونى بحمایة ھذه البصمة واخفائھا.

3- یعتمد فى بنائه على تكنولوجیا شفرة المفتاح العام عالیة السریة مستخدما أطوال مفاتیح شفرة تحقق السریة العالیة للتوقیع الناتج "لاتقل أطوال المفاتیح عن ٢٠٤٨ بت" فى الوقت الحالي، ولایتقید بحجم المعلومات التى تحتویھا الوثیقة.

4- لا یؤثر استخدام التوقیع الإلكترونى الرقمي بكثافة على سریة نظام التوقیع، ویتم تغییر القیمة الحسابیة للتوقیع الالكترونى لنفس الرسالة مع تغییر زمن التوقیع یرتبط حسابیا بالفرد نفسه، ویتم ذلك من خلال منظومة شفرة التوقیع الالكتروني الحكومیة الخاصة بالفرد.

5- یمكن التوقیع إلكترونیا على أي نوع من أنواع الرسائل اوالملفات ملفات صوت - صورة - فیدیو – مكاتبات.

6- القدرة الحسابیة على التحقق من صحة التوقیع والفرد الذي قام بالتوقیع.

ويحتوي مركز التصدیق الالكتروني على مجموعة من الأنظمة الھامة شملت:

1- إنشاء أرشیف مركزي لجمیع العملیات الھامة التي تخص عملیات سلطة التصدیق الإلكتروني، وتحفظ ھذه المعلومات في مكان عالي السریة ویتم الإطلاع علیھا بصلاحیات خاصة.

2- نظام إدارة مركزي لتسجیل طالبي شھادات التصدیق الإلكتروني الحكومیة.

3- نظام مركزي لنشر قائمة شھادات التصدیق الإلكتروني العاملة والملغاة.

4- نظام إدارة مسئول عن إدارة وإنتاج مفاتیح شفرة التوقیع الإلكتروني ووحدات حفظ الشھادات الإلكترونیة.

5- نظام مركزي لإلغاء وإیقاف شھادات التصدیق الإلكتروني الحكومیة.

6- نظام مركزي للحصول على التوقیت الزمني المؤھل لحساب التوقیع الإلكتروني.

7- نظام حمایة منطقي قیاسى متكامل لحمایة مكونات المركز الخاص بسلطة التصدیق الإلكتروني.

8- نظام حمایة طبیعي قیاسى متكامل عالي السریة، لحمایة مكونات المركز من أي اختراق بشرى خارجي أو داخلى.
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