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لايف ستايل

"رالف اند روسو" للفساتين تبرز الميدى لـ 2020

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:49 ص
جريدة الدستور
كتبت - سلمى بدر
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قدمت دار أزياء "رالف اند روسو" في فرنسا، مجموعتها الجديدة لفساتين الميدي لخريف عام 2020، التي تبرز اطلالة المرأة الملفتة في مختلف المناسبات، وتظهرها أنيقة واطلالتها فاخرة، وجاءت التصميمات بتنوع كبير في الأقمشة والألوان، مثل: أقمشة الحرير والستان والقماش المارسيليزية، وتنوعت الألوان والنقوشات بين السادة والمشجرة.

قدمت الدار، فستان ميدي باللون الأخضر مزين بالثنيات الأفقية المتراصة التي تضفي حيوية إلى الإطلالة تجمله عقدة سوداء عند اللياقة التي تلف حول العنق، وفستان آخر ميدي ناعم بقصته المتناغمة مع الجسم تجمله النقوشات الملونة المستوحاة من الطبيعة مع الكشكاش الصغيرة التي تضفي الحيوية الى أسفله.

وصممت باللون الأوف وايت فستان ميدي بقصة مستقيمة مع لياقة مكشوفة، يتناغم بسلاسة مع الجسم لراحة أكبر في الحركة، وقدمت ايضًا فستان ميدي مصمم من التول الأسود الشفاف مع التطريزات البارزة على شكل أزهار ملونة متفاوتة الأحجام.
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