الإمارات: 372 طلب ترشح لانتخابات "المجلس الوطني الاتحادي" خلال 3 أيام



ووفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ستعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس على أن تعلن القائمة النهائية في 3 سبتمبر في حين تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتبارا من 8 سبتمبر وتستمر لمدة 27 يوما.



وكانت الإمارات قد أعلنت انطلاق عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، يوم الأحد الماضي، الموافق 18 أغسطس.

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن عدد طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات بلغ 372 في 3 أيام منها 133 طلبا للمرأة، بعد أن سجل اليوم الثالث للترشح 84 طلبا.وذكرت الوكالة الإماراتية - في تقرير اليوم الثلاثاء - أن إمارة أبوظبي جاءت في الصدارة بـ110 طلبات للترشح، ثم الشارقة بـ94 طلبًا، ودبي حلت ثالثًا بـ53 طلبًا، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من الإناث خلال اليوم الثالث في أبوظبي 8 طلبات وفي دبي 9 طلبات كما تم تسجيل 5 طلبات للمرأة في الشارقة وتسجيل طلب واحد في عجمان إضافة إلى تسجيل طلب واحد في أم القيوين وطلبين في رأس الخيمة، بينما تم تسجيل 4 طلبات في الفجيرة.وتواصل مراكز التسجيل على مستوى الإمارات استقبال طلبات التسجيل في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 حتى يوم الخميس المقبل.