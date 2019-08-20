"شجرة مقابل كل عملية بحث".. محرك بحث صديق للبيئة

هل سمعتم من قبل عن محرك بحث على شبكة الإنترنت صديق للبيئة، إنه محرك البحث الألماني "إيكوسيا"، والذي ابتكره الألماني كريستيان كرول في ديسمبر 2009، وأوضح تقرير أذاعته فضائية الغد الإخبارية، أن المحرك يقوم بغرس شجرة مقابل كل عملية بحث تتم من خلاله.



وأشار التقرير، إلى أن شركة "إيكوسيا" تتبرع بـ80% من دخلها لغرس الأشجار، ويقدم الموقع مزيجا من خدمات Yahoo وGoogle وWikipedia، وخلال تسعة أعوام نجحت الشركة في غرس أكثر من 64 مليون شجرة، وأصبح من الممكن تغيير العالم للأفضل من خلال تصفحك لمواقع الإنترنت عبر محرك البحث إيكوسيا.



