سقوط 7 تشكيلات عصابية و30 بلطجيًا في قبضة الأمن العام

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وذلك بالاشتراك مع كافة أجهزة البحث الجنائي في مديريات الأمن؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 24 ساعة - بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، عن ضبط 7 تشكيلات عصابية ضمت 19 متهما ارتكبوا 26 حادثًا متنوعًا.



ونجحت القوات في ضبط 30 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، وفرض السيطرة في المحافظات، وتم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، وجار استكمال الحملات في المحافظات.