إجراء قرعة تنس الطاولة "فرق" في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

أجريت اليوم الثلاثاء، قرعة منافسات تنس الطاولة للسيدات والرجال للفرق المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.



وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري للرجال في المجموعة الثانية مع الكونغو الديمقراطية وإريتريا، بينما وقع منتخب السيدات في المجموعة الأولى مع المغرب وكينيا، وتقام المنافسات غدا الأربعاء.



جدير بالذكر أن دورة الألعاب الإفريقية مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في تنس الطاولة لمنافسات الفرق فقط، حيث إن تأهيل الفردي يكون من بطولات العالم.

