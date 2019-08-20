ريال مدريد يحاكي برشلونة لضم نيمار

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد يتطلع لتقديم نفس العرض الذي قدمه برشلونة، لباريس سان جيرمان، من أجل ضم نيمار دا سيلفا هذا الصيف.



وكان برشلونة قد قدم عرضًا لسان جيرمان، لاستعارة نيمار بأكثر من 8.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء.



وبحسب برنامج "الشيرنجيتو"، فإن ريال مدريد يستعد لتقديم نفس عرض برشلونة، حال موافقة سان جيرمان على مبدأ الإعارة.



لكن ريال مدريد يرغب في وضع بند في العقد، ينص على أنه في حالة تعرض نيمار لإصابة قوية، يتعين على سان جيرمان دفع راتبه.



وخاض باريس سان جيرمان 3 مباريات في الموسم الجديد حتى الآن، لكن نيمار لم يشارك في أي منها، كما يخوض تدريباته حاليًا بعيدًا عن الفريق، بعدما شدد على رغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.