شاهد.. أول "دي جي" في الفضاء

أصبح رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو، أول منسق موسيقى "دي جي" في الفضاء، وهذا بعد أن لعب بارميتانو موسيقاه من وحدة كولومبوس بمحطة الفضاء الدولية، وأشار تقرير أذاعته فضائية الغد الإخبارية، إلى أن موسيقى رائد الفضاء نًقلت عبر الأقمار الصناعية لحفلة على متن سفينة سياحية بالبحر المتوسط.



وأشار التقرير، إلى أن بارميتانو تدرب على يد الـ دي جي الألماني Le Shuuk، ويؤكد رائد الفضاء أن هدفه هو التواصل بين الثقافات المختلفة عبر الموسيقى، ووصل بارميتانو إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة اسمها "Beyond"، وهي مهمة تدرس كيفية تأثر الجسم البشري بالجاذبية الصغرى.



وأكد التقرير، أن السائحين على متن السفينة استمتعوا بنغمات الموسيقى القادمة من الفضاء الخارجي.



