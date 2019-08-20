النحاس يوافق على الانضمام للجهاز الفني للأهلي

أعلن عماد النحاس، نجم النادي الأهلي سابقا، والمدير الفني لنادي المقاولون العرب، موافقته على العمل ضمن الجهاز الفني الجديد بالقلعة الحمراء، بعد رحيل مارتن لاسارتي.

وقام مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب بمفاوضة النحاس من أجل تعيينه ضمن الجهاز الفني الجديد، الأمر الذي وافق عليه ابن الأهلي بشرط العمل كمدرب عام، وأن تكون له الكلمة الأولى بعد المدير الفني.



جدير بالذكر أن مجلس الأهلي قام بتوجيه الشكر لمارتن لاسارتي، وقام بتعيين محمد يوسف بدلًا منه بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.