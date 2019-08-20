الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

تخفيض درجات القبول بالثانوي العام إلى 220 درجة بالدقهلية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:06 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
وافق محافظ الدقهلية، على تخفيض الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 20192020 من مجموع 226 درجة إلى 220 درجة؛ لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب واستكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - على ضرورة الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة، فضلا عن المدارس التي شغلت الأماكن بها حسب الكثافة، وطبقًا للقرار الوزاري رقم 148 في 24 7 2000.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة علي عبد الرؤوف إن قرار تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي جاء بعد الاطلاع على الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد لنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019.

وجاء تنسيق المدارس الفنية في الثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات بمجموع 219 درجة، ونظام الثلاث سنوات بمجموع 200 درجة، بينما جاء الفني الصناعي خمس سنوات بمجموع 190 درجة، ونظام الثلاث سنوات جاء بمجموع 185 درجة.

أما بالنسبة للفني الزراعي ثلاث سنوات جاء تنسيقه بمجموع 142 درجة، وبخصوص الفني التجاري خمس سنوات جاء بمجموع 180 درجة، والفندقي المزدوج جاء بنفس المجموع، والصناعي المزدوج بمجموع 155 درجة، والزراعي المزدوج بمجموع 140 درجة، والفني التجاري جاء بالمجموع ذاته.

وفي سياق منفصل، أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز ومدينة طلخا محمد أمين بإصدار رخصة بناء لمعهد قرية "كفر الخوازم" على قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين بمساحة 1500 متر لبناء معهد ديني عليها فور وصول خطاب هيئة التخطيط العمراني.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة مع هيئة التخطيط العمراني لسرعة وصول خطاب الموافقة بتغيير صفة الأرض من مبنى سكني إلى مبنى تعليمي وإصدار الرخصة فور وصول الموافقة.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء استجابة لطلب أحد المواطنين الذي تبرع بقطعة الأرض لإقامة معهد ديني عليها خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده المحافظ لبحث شكاوى المواطنين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

رشوة لإنهاء ترخيص قناة فضائية.. "بكرى" يكشف أسباب القبض على أمين "الأعلى للإعلام"

منذ يوم

رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور يطالب "إعمار مصر" بإعلان الحقيقة حول ملكية أرض منتجع "مراسى"

منذ حوالي 17 ساعة

قطة "يتيمة" تحقق أرباحا كبيرة لزوجين عبر "انستجرام"

منذ يوم

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 30٪

ads

الصور

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

الأكثر قراءة

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

"أبناء وقتلة".. الأمن العام يكشف خطة سيدة لقتل زوجها بمساعدة أولادها

كيف اكتشفت قوات الأمن بالصدفة زواج أم كلثوم.. وماذا فعل عبد الناصر؟

رشوة لإنهاء ترخيص قناة فضائية.. "بكرى" يكشف أسباب القبض على أمين "الأعلى للإعلام"

أيام زمان

"البرنس".. أحب شادية فتزوج أختها.. وبكى تحت أقدام ناهد شريف

قصة نجاة عزيزة أمير من الموت غرقًا في النيل

حكاية أول سرقة لـ"الشحرورة"

"عتاب".. قدمها العندليب للجمهور بعد طردها من السعودية

الصحة

اختراع يفتح الباب أمام الشفاء السريع من السرطان

"الأرق" يهدد حياتنا بأمراض قاتلة

تطور ثورى فى تقنية تعديل الجينات المثيرة للجدل

امرأة تكتشف حملها أثناء المخاض وتنجب ثلاثة توائم

الرئيس نيوز

"العسكري" السوداني "يحل نفسه" اليوم تمهيداً لتشكيل المجلس السيادي

"صفقة سرية" بين الإمارات وإسرائيل لشراء طائرات تجسس بـ3 مليارات دولار

الرئيس يمنح أبطال منتخب اليد "وسام الرياضة" من الطبقة الأولى

السيسي يوجه "مدبولي وشوقي" بالاستمرار فى نظام التقييم الجديد للثانوية العامة

منوعات

العلماء يفسرون سر الأشكال الهندسية التي تظهر في الحقول

مصرع 37 شخصًا وإصابة 1919 آخرين في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

ابتكار طريقة روسية سريعة لتحديد درجة نقاء الماء

اكتشاف نقش يعود إلى أكثر من 1300 سنة شمالي الصين

كشكول

"بيبرس" و"عايد" يتفقدان مشروع المدرسة الذكية بالتعليم المجتمعي في الأقصر

طلاب المدارس الرياضية تتألق مع منتخب مصر لكرة اليد عالميًا

"الأكاديمية المهنية ": خدمة جديدة للمعلمين المرشحين للترقي

بشرى سارة... إعفاء معلمين من اختبارات الترقي لهذا السبب

إسلام سياسي

حفلة "رابعة" تثير حفيظة شباب الإخوان ويسألون قادة الإرهابية "من أين لكم هذا؟"

الغضب يسود شباب الإخوان بعد تصريحات نائب المرشد

وزارة الداخلية: مقتل 11 إرهابيا داخل مزرعة بالعريش

انشقاقات جديدة بين شباب الإخوان داخل السجون - خاص


زيت وسكر

50 مليون جنيه لأول محطة مياه شرب بتكنولوجيا التكييف

ما هي أعراض “السكتة الدماغية العلنية”؟

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

كميات اضافية من الأسماك بأسعار مخفضة بالمجمعات الإستهلاكية

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: مزارع الكرامة فى صحراء مصر
لواء. محسن الفحام
محاربة الفوضى والإهمال.. مسئولية مجتمعية
مؤمن المحمدي
الكرة تقاوم السلطات
لواء.حمدى البطران
أساس فكرة المواطنة المصرية
المزيد

الثقافة

"التُرابِيُّون" ديوان جديد لـ"حسين القباحي"

الأربعاء.. حجاج أدول يناقش إبداعاته بالنيل الثقافية

مناقشة ديوان "سيعود من بلد بعيد" بنقابة الصحفيين

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى رحيل حبيب الصايغ

صفحتنا ع الفيس بوك