تخفيض درجات القبول بالثانوي العام إلى 220 درجة بالدقهلية

وافق محافظ الدقهلية، على تخفيض الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 20192020 من مجموع 226 درجة إلى 220 درجة؛ لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب واستكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول.



وأكد المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - على ضرورة الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة، فضلا عن المدارس التي شغلت الأماكن بها حسب الكثافة، وطبقًا للقرار الوزاري رقم 148 في 24 7 2000.



من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة علي عبد الرؤوف إن قرار تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي جاء بعد الاطلاع على الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد لنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019.



وجاء تنسيق المدارس الفنية في الثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات بمجموع 219 درجة، ونظام الثلاث سنوات بمجموع 200 درجة، بينما جاء الفني الصناعي خمس سنوات بمجموع 190 درجة، ونظام الثلاث سنوات جاء بمجموع 185 درجة.



أما بالنسبة للفني الزراعي ثلاث سنوات جاء تنسيقه بمجموع 142 درجة، وبخصوص الفني التجاري خمس سنوات جاء بمجموع 180 درجة، والفندقي المزدوج جاء بنفس المجموع، والصناعي المزدوج بمجموع 155 درجة، والزراعي المزدوج بمجموع 140 درجة، والفني التجاري جاء بالمجموع ذاته.



وفي سياق منفصل، أصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز ومدينة طلخا محمد أمين بإصدار رخصة بناء لمعهد قرية "كفر الخوازم" على قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين بمساحة 1500 متر لبناء معهد ديني عليها فور وصول خطاب هيئة التخطيط العمراني.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة مع هيئة التخطيط العمراني لسرعة وصول خطاب الموافقة بتغيير صفة الأرض من مبنى سكني إلى مبنى تعليمي وإصدار الرخصة فور وصول الموافقة.



وأوضح المحافظ أن القرار جاء استجابة لطلب أحد المواطنين الذي تبرع بقطعة الأرض لإقامة معهد ديني عليها خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده المحافظ لبحث شكاوى المواطنين.