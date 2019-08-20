الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

لاسارتي: لا أعرف سبب رحيلي عن الأهلي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:06 م
الأوروجواياني مارتن
الأوروجواياني مارتن لاسارتي،
طباعة
أكد الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني المقال من تدريب النادي الأهلي، أنه مستاء من قرار رحيله عن الفريق الأحمر عقب الخسارة من بيراميدز بكأس مصر.

وأعلن النادي الأهلي رحيل لاسارتي عقب الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من دور الـ16 بكأس مصر، كما قرر تعيين محمد يوسف مديرا فنيا بصفة مؤقتة.

وقال لاسارتي في تصريحات نقلتها صحيفة الميركيريو التشيلية: "لا أعرف سبب رحيلي عن تدريب الأهلي، أبلغوني بالقرار عقب الخسارة في مباراة بيراميدز وتقبلت الأمر.. علي الآن جمع أغراضي والعودة إلى تشيلي".

وعن تلقيه عرضا لتدريب فريق يونفرسيداد دي تشيلي قال لاسارتي: "لم يتحدث معي أي مسؤول لقيادة الفريق نعرف بعضنا جيدا وفي حالة تم الحديث معي سأدرس العرض جيدا".

وتابع المدرب الأوروجواياني: "في كل الأحوال لا يمكنني تولي مهمة يونفرسيداد قبل شهر ديسمبر المقبل وبوجود مشروع قوي وطويل الأمد.. الفريق يملك مديرا فنيا جيدا ويقوم بعمله".

وسبق لمارتن لاسارتي قيادة يونيفرسيداد دي تشيلي في الفترة من 2014 إلى 2015 وحصل على لقب الدوري التشيلي.

وكان الأهلي تعاقد مع لاسارتي مطلع شهر ديسمبر الماضي، على أمل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، لكنه فشل في ذلك بعد خسارته الكبيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-5 في مجموع مباراتي الدور ربع النهائي من المسابقة.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الداخلية: مقتل 11 إرهابيًا داخل مزرعة بالعريش

منذ ساعة و نصف

السيسى يوجه بالإسراع فى تطبيق نظام التعليم الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

رشوة لإنهاء ترخيص قناة فضائية.. "بكرى" يكشف أسباب القبض على أمين "الأعلى للإعلام"

منذ يوم

الأهلي لـ"اتحاد الكرة": تحملنا فوق طاقتنا ونفد صبرنا

ads

الصور

image description

صور.. أبطال اليد يصلون القاهرة وسط استقبال حافل من الجماهير

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

الأكثر قراءة

ناسا تعثر على صور لـ"تابوت فرعوني" على الكوكب الأحمر

"أبناء وقتلة".. الأمن العام يكشف خطة سيدة لقتل زوجها بمساعدة أولادها

كيف اكتشفت قوات الأمن بالصدفة زواج أم كلثوم.. وماذا فعل عبد الناصر؟

رشوة لإنهاء ترخيص قناة فضائية.. "بكرى" يكشف أسباب القبض على أمين "الأعلى للإعلام"

أيام زمان

"البرنس".. أحب شادية فتزوج أختها.. وبكى تحت أقدام ناهد شريف

قصة نجاة عزيزة أمير من الموت غرقًا في النيل

حكاية أول سرقة لـ"الشحرورة"

"عتاب".. قدمها العندليب للجمهور بعد طردها من السعودية

الصحة

اختراع يفتح الباب أمام الشفاء السريع من السرطان

"الأرق" يهدد حياتنا بأمراض قاتلة

تطور ثورى فى تقنية تعديل الجينات المثيرة للجدل

امرأة تكتشف حملها أثناء المخاض وتنجب ثلاثة توائم

الرئيس نيوز

"العسكري" السوداني "يحل نفسه" اليوم تمهيداً لتشكيل المجلس السيادي

"صفقة سرية" بين الإمارات وإسرائيل لشراء طائرات تجسس بـ3 مليارات دولار

الرئيس يمنح أبطال منتخب اليد "وسام الرياضة" من الطبقة الأولى

السيسي يوجه "مدبولي وشوقي" بالاستمرار فى نظام التقييم الجديد للثانوية العامة

منوعات

العلماء يفسرون سر الأشكال الهندسية التي تظهر في الحقول

مصرع 37 شخصًا وإصابة 1919 آخرين في حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

ابتكار طريقة روسية سريعة لتحديد درجة نقاء الماء

اكتشاف نقش يعود إلى أكثر من 1300 سنة شمالي الصين

كشكول

"بيبرس" و"عايد" يتفقدان مشروع المدرسة الذكية بالتعليم المجتمعي في الأقصر

طلاب المدارس الرياضية تتألق مع منتخب مصر لكرة اليد عالميًا

"الأكاديمية المهنية ": خدمة جديدة للمعلمين المرشحين للترقي

بشرى سارة... إعفاء معلمين من اختبارات الترقي لهذا السبب

إسلام سياسي

حفلة "رابعة" تثير حفيظة شباب الإخوان ويسألون قادة الإرهابية "من أين لكم هذا؟"

الغضب يسود شباب الإخوان بعد تصريحات نائب المرشد

وزارة الداخلية: مقتل 11 إرهابيا داخل مزرعة بالعريش

انشقاقات جديدة بين شباب الإخوان داخل السجون - خاص


زيت وسكر

50 مليون جنيه لأول محطة مياه شرب بتكنولوجيا التكييف

ما هي أعراض “السكتة الدماغية العلنية”؟

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

كميات اضافية من الأسماك بأسعار مخفضة بالمجمعات الإستهلاكية

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: مزارع الكرامة فى صحراء مصر
لواء. محسن الفحام
محاربة الفوضى والإهمال.. مسئولية مجتمعية
مؤمن المحمدي
الكرة تقاوم السلطات
لواء.حمدى البطران
أساس فكرة المواطنة المصرية
المزيد

الثقافة

"التُرابِيُّون" ديوان جديد لـ"حسين القباحي"

الأربعاء.. حجاج أدول يناقش إبداعاته بالنيل الثقافية

مناقشة ديوان "سيعود من بلد بعيد" بنقابة الصحفيين

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى رحيل حبيب الصايغ

صفحتنا ع الفيس بوك