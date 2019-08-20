لاسارتي: لا أعرف سبب رحيلي عن الأهلي

أكد الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني المقال من تدريب النادي الأهلي، أنه مستاء من قرار رحيله عن الفريق الأحمر عقب الخسارة من بيراميدز بكأس مصر.



وأعلن النادي الأهلي رحيل لاسارتي عقب الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من دور الـ16 بكأس مصر، كما قرر تعيين محمد يوسف مديرا فنيا بصفة مؤقتة.



وقال لاسارتي في تصريحات نقلتها صحيفة الميركيريو التشيلية: "لا أعرف سبب رحيلي عن تدريب الأهلي، أبلغوني بالقرار عقب الخسارة في مباراة بيراميدز وتقبلت الأمر.. علي الآن جمع أغراضي والعودة إلى تشيلي".



وعن تلقيه عرضا لتدريب فريق يونفرسيداد دي تشيلي قال لاسارتي: "لم يتحدث معي أي مسؤول لقيادة الفريق نعرف بعضنا جيدا وفي حالة تم الحديث معي سأدرس العرض جيدا".



وتابع المدرب الأوروجواياني: "في كل الأحوال لا يمكنني تولي مهمة يونفرسيداد قبل شهر ديسمبر المقبل وبوجود مشروع قوي وطويل الأمد.. الفريق يملك مديرا فنيا جيدا ويقوم بعمله".



وسبق لمارتن لاسارتي قيادة يونيفرسيداد دي تشيلي في الفترة من 2014 إلى 2015 وحصل على لقب الدوري التشيلي.



وكان الأهلي تعاقد مع لاسارتي مطلع شهر ديسمبر الماضي، على أمل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، لكنه فشل في ذلك بعد خسارته الكبيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-5 في مجموع مباراتي الدور ربع النهائي من المسابقة.