معاقبة مسئول في "البترول" لاستيلائه على 97 ألف جنيه

عاقبت المحكمة التأديبية، مدير إدارة المستودعات بإحدى شركات البترول، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر، كما خصمت شهرين من راتب كل من مدير إدارة العلاج الأسري، ورئيس قسم الصندوق الطبي، وإخصائي أول بالإدارة الطبية بنفس شركة البترول.



وقضت المحكمة بمجازاة مدير مساعد العلاج الطبيعي بنفس الشركة بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامهم جميعًا بالخروج على مقتضى العمل الوظيفي، واستيلاء الأول على مبالغ مالية دون وجه حق.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة، بأن المحال الأول اعترف بما هو منسوب إليه بتقديمه فاتورة بمبلغ ٩٧ ألف جنيه باسم زوجته قيمة قسطرة تشخيصية والإقامة بالعناية المركزة وتركيب دعامات للقلب وعلاج جلطة قلبية، على خلاف الحقيقة للاستيلاء على المبلغ المحدد بالفاتورة.



وأضاف المُحال في اعترافاته، أن الدافع لذلك هو مروره بضائقة مالية، وظروف عائلية قاسية تخص مرض والده بأمراض مزمنة بالقلب، وكذا مرض زوجته بأمراض في الرحم، وتطلب مصاريف كثيرة، وأن لوائح الشركة لا تساهم في علاج الوالدين، مما دعاه لتقديم فواتير باسم زوجته؛ للحصول على مبالغ مالية دون وجه حق، مما يستوجب عقابه تأديبيًا على خروجه عن الأمانة والدقة المتطلبة.



وساعد المتهم الأول المحالون الثاني والثالث والرابع بصفتهم الوظيفية من خلال التوقيع على الأوراق والأذونات المقدمة من الأول لصرف المبالغ، بدون مراجعة المستندات والفواتير، وخلو الأوراق من ختم المستشفى، وعدم تحققهم من سلامة الأوراق، وقيامهم بالتوقيع للصرف.



وبشأن المخالفة المنسوبة لمديرة مساعد العلاج الطبيعي، فكان لتقصيرها في مسئوليتها عن مراجعة التقرير المقدم من مستشفى جامعة قناة السويس، وقيامها بالتأشير على الحالة المرضية، ومن ثم التوقيع على إذن الصرف.