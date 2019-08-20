افتتاح محطتي صرف صحي بقيمة 54 مليون جنيه في القليوبية

افتتح محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في المحافظة مشروعي الصرف الصحي بقريتي كفر الشرفا والمنيرة بمركز القناطر الخيرية.



وقال المحافظ إنه تم إفتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية كفر الشرفا؛ لخدمة أكثر من 60 ألف مواطن، بتكلفة تقدر بحوالي 17 مليون جنيه تقريبًا، والذي يتكون من محطة رفع صرف صحي، وخط طرد بقطر 300 مم بطول 20 كم، وإجمالي خطوط انحدار 1900 كم.



وأضاف المحافظ أنه تم افتتاح أيضا مشروع الصرف الصحي بقرية المنيرة مركز القناطر الخيرية؛ لخدمة حوالي 60 ألف مواطن، وبتكلفة قدرها حوالي 37 مليون جنيه تقريبًا، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من محطة رفع صرف صحي، وخط طرد بقطر 500 مم، وبطول حوالي 28 كم، وإجمالي خطوط انحدار حوالي 6 كم.